"Muchos congresistas se vacunaron fuera del país"

Se prepara la vacunación en el Congreso de la República y la principal dificultad es que las personas que están realizando el agendamiento no logran contactar a los congresistas. Se especula que muchos de ellos ya se vacunaron en el exterior o que quizá se saltaron la fila en el plan de vacunación en Colombia y no quieren que esto genere un escarnio público. Los vacunadores siguen esperando la respuesta de muchos que no han contestado los teléfonos o que responden con evasivas para organizar una cita.

