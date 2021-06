“Presidente Duque ha estado de malas en la designación de ministros”

Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN), habló en 6AM Hoy por Hoy sobre la queja que tienen con el nombramiento de Tito Crissien como el nuevo ministro de Ciencia, debido a sus antecedentes.

“El hecho de que él (Crissien) ha estado involucrado en un problema de plagio en publicaciones científicas como coautor en artículos que han sido publicados y que han sido demostrados que hay una copia, es totalmente rechazado por la comunidad científica por ser una práctica antiética”, señaló Forero.

Además, también se refirió a la ministra anterior Mabel Torres y señaló que el presidente Iván Duque no ha estado preciso en el nombramiento del jefe de esa cartera.

“El presidente ha estado de malas con las designaciones de ministros y no son ganas de molestar, simplemente cuando uno ve que las cosas no están bien uno debe llamar la atención; cuando la señora Torres fue nombrada todo el mundo salió a decir que cómo así si está curando cáncer con un hongo sin hacer las investigaciones respectivas y ahora pasa esto, es decir, no pega una”, dijo.