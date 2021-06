“Me amenazaron y no hay necesidad, a la niña no le pasó nada”: H. Cárdenas

Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, estuvo en 6AM Hoy por Hoy hablando sobre el incidente ocurrido el miércoles 2 de junio en inmediaciones al monumento de Los Héroes en el norte de Bogotá, en el que su padre atropelló con su camioneta Porsche a una joven manifestante.

De acuerdo con su relato, el hecho ocurrió porque su padre llevaba afán para una cita médica y al ver que los manifestantes iban a bloquear la vía, comenzó a esquivar a los jóvenes con tan mala suerte que una mujer se le atravesó y la arrolló; sin embargo, al ver que a ella no le pasó nada, decidió seguir en su camino.

“Él se afanó al ver a los manifestantes en la vía, trató de pasar por un lado y se bota la niña, le pega al espejo del lado derecho del carro, ella cae al piso y mi papá ve que ella se levanta, que no le pasó nada y en medio de su inocencia el arranca para evitar que lo linchen, sin embargo, lo alcanzaron y lo atacaron, afortunadamente el carro era blindado”, relató.

Además, comentó que su papá se refugió en un parqueadero al que llegó la policía para dispersar a los manifestantes y al lugar llegó la joven que él atropelló: “llegaron a una conciliación ya que, afortunadamente, no le pasó nada; él le entrega 600.000 pesos de un acuerdo que ella misma redactó. Es un incidente que no se le desea a nadie”.

Por último, Cárdenas aseveró: “Me han amenazado y han amenazado a mi empresa; hago un llamado a la calma porque no hay necesidad de esto, afortunadamente a la niña no le pasó nada y por eso llegaron a un acuerdo”.