¿Cómo es la vida de los jóvenes dentro de la primera línea?

Una mujer, identificada como Diana, es hermana de un joven de primera línea en Bogotá, que estuvo desaparecido y lo encontró en el Portal Américas en un campamento improvisado; ella estuvo en los micrófonos de 10AM Hoy por Hoy contando cómo lo encontró y cómo viven estas personas.

De acuerdo con su relato, su hermano comenzó a marchar después que el primer viernes del paro nacional, el 30 de abril, se viera involucrado en una manifestación luego de salir de su oficina, en donde estaba haciendo unas clases virtuales, y fuera capturado por unos policías que lo llevaron a un CAI, lo multaron y lo soltaron en horas de la madrugada.

“Al ver esto decide que debe salir a marchar y lo hizo en compañía de un amigo; comenzaron a tener contacto con la gente de primera línea y empiezan a averiguar cómo ingresar, les dicen que la única condición es ser estudiantes activos, así que decidió entrar”, contó Diana.

Estuvo en contacto con su hermano, quien le mandaba la ubicación de donde se encontraba cada día y cuando podía hablaba con ella; sin embargo, el domingo fue la última vez que tuvo información de él.

“Traté de comunicarme con la primera línea y me dijeron que el líder de ese grupo fue herido, así que una vocera me atiende y me dice que tiene información de mi hermano; logro entrar al campamento improvisado y me doy cuenta cómo viven”, relató Diana.

Según su testimonio, son 80 jóvenes que viven en este campamento improvisado con muchas normas de seguridad, entre ellas el bloqueo de la señal de comunicaciones para no ser emboscados. Tampoco dan sus nombres y cuando los familiares de estos chicos los van a buscar, si se quieren salir, salen en grupo para evitar ser retenidos.