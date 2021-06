Faustino Asprilla: “La Selección no va a depender de James”

Faustino Asprilla habló en el VBar de Caracol Radio sobre la Selección Colombia, la novela tras la lesión de James Rodríguez y cómo puede afectar al colombiano la salida de Carlo Ancelotti, quien dirigió al 'Tino', del Everton FC para regresar al Real Madrid.

El histórico delantero colombiano se refirió al nuevo ciclo que iniciará Reinaldo Rueda a cargo de la Selección, asegurando tener fe. Sobre como se debe plantear el ataque del equipo nacional dijo, "Tener a Muriel y Zapata juntos en la delantera es una ventaja para la Selección".

Lea también:

Acerca del llamado a James Rodríguez y su posterior desconvocatoria, Faustino Asprilla expresó, "Si James no estaba bien, no entendemos porqué lo llamaron pero entonces es una cuestión de ellos, interna". Además aseguró que la ausencia del volante no puede ser significativa para Colombia.

Sobre el jugador goleador del Mundial de Brasil 2014, Faustino dijo que se debe centrar en la recuperación y hacer una buena pretemporada, más no por la salida de Ancelotti, "James debe estar preocupado por recuperarse bien e intentar jugar partidos seguidos pero por Ancelotti no".

Lea también:

Por último, Asprilla se refirió a porque no le fue bien a Carlo Ancelotti en los 'Toffees' de Inglaterra, "En el Everton no le fue bien pero porque hay jugadores que juegan muy feo allá".