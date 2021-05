James, Quintero y permiso de Cardona: errores de convocatoria de Colombia

El técnico Reinaldo Rueda y la Federación Colombiana de Fútbol sorprendieron este viernes con la decisión de desconvocar a James Rodríguez para la Copa América y los partidos contra Perú y Argentina por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, días después de la también desconvocatoria de Juan Fernando Quintero y otra serie de situaciones que han causado malestar en el entorno futbolístico.

Estado físico de James

¿Por qué el departamento médico de la Selección Colombia no verificó el estado de James Rodríguez con los informes y resultados del Everton? El volante llegó a Colombia hace algunos días y ha permanecido en Medellín. Uno de los interrogantes es por qué al jugador no se le hicieron chequeos médicos inmediatamente llegó a Colombia, con lo que se habría adelantado la convocatoria de otro jugador para que trabajara los días en los que James no iba a estar en prácticas.

Para Diego Rueda, director de El VBar de Caracol Radio, si el estado físico de James no era el "óptimo", se debió tener en la baraja a otro jugador que pudiera estar en la concentración de la Selección y no esperar hasta pocos días antes de iniciar las fechas de Eliminatorias

Desconvocatoria de Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero fue la primera baja de la lista de Reinaldo Rueda para los juegos de Eliminatorias, debido a los protocolos de bioseguridad establecidos en China para el control del COVID-19.

La Federación informó el pasado 25 de mayo que debido a los estrictos protocolos y normas establecidas por China, país en el que juega actualmente Quintero, para poder salir y regresar luego de estar en Colombia, los cuales pueden afectar su continuidad deportiva en el club y el cumplimiento de sus obligaciones laborales, el volante sería desconvocado de la Tricolor.

Con la decisión tomada, se abrió la discusión de por qué la Federación Colombiana de Fútbol no se informó previamente sobre los controles que impedirían a Quintero llegar a la concentración con la Selección.

Permiso de Edwin Cardona

Este mismo viernes, la Federación Colombiana de Fútbol informó que Edwin Cardona tomaría lugar en la convocatoria de la Selección Colombia, lo que supone un reemplazo para Juan Fernando Quintero, pero la sorpresa fue mayor cuando la FCF confirmó que no sería hasta después del 31 de mayo.

Boca Juniors enfrenta a Racing el próximo 31 de mayo por la semifinal del fútbol argentino y ante la convocatoria tardía de Cardona, el jugador recibió el permiso de llegar después del lunes a la concentración de la Selección Colombia, aún cuando las normas de la FIFA especifican que los futbolistas deben estar con su equipo nacional el 29 de mayo.