Comunicados de guerra: Las claves de la desconvocatoria de James

El técnico Reinaldo Rueda y la Federación Colombiana de Fútbol sorprendieron en la mañana de este viernes con la decisión de desconvocar a James Rodríguez para la Copa América y los partidos contra Perú y Argentina por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

La polémica se dio solamente minutos después de la información de la FCF, pues fue el mismo James Rodríguez quien, a través de redes sociales, se mostró "decepcionado" por la exclusión de la lista de Reinaldo Rueda.

Sobre esto, en El VBar de Caracol Radio analizamos paso a paso de la decisión de prescindir de James Rodríguez para los juegos por Eliminatorias y para la Copa América con la Selección Colombia.

La polémica de los comunicados

Con una información inicial, en la que la FCF informaba que James "no se encuentra en el nivel óptimo de competencia", las miradas se pusieron sobre la eventual gravedad de la lesión que sufre James Rodríguez y que, por ahora, sigue siendo incierta.

Desde el Everton, en pasadas semanas han informado que el colombiano sufre un "problema pequeño", que le impidió terminar en buena forma la temporada con los 'Toffees' y que durante varias fechas lo apartó del equipo inicial de Carlo Ancelotti. No obstante, el colombiano ha entrado en procesos de recuperación, al punto que fue el mismo 10 quien dijo estar casi a punto.

El siguiente comunicado que apareció en este polémico problema fue el de un James Rodríguez dolido por la decisión que, insiste, no le fue informada, mientras él estaba a punto de unirse a la concentración del equipo tricolor.

"No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida", escribió el jugador en el comunicado que emitió minutos después de lo informado por la FCF.

Según James, su recuperación ya fue realizada, incluso, aseguró que estaba a punto para disputar los partidos de Copa América con la Selección Colombia, aunque sí manifestó que para el juego por la Fecha 7 de las Eliminatorias debía ser "prudente".

"Los tiempos pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la Fecha 7 de Eliminatoria, pero me permitirían integrarme de lleno en la Fecha 8 y por supuesto estar para la Copa América. Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho", dice un aparte del comunicado de James Rodríguez.