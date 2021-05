Dimayor: “Barras, con lenguaje delincuencial, han dicho que no podemos jugar”

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, habló en El Alargue de Caracol Radio tras nuevamente tener que suspender el partido de cuartos de final de la Liga Colombiana entre Deportivo Cali y Deportes Tolima. Además dijo que no contemplan declarar el título de este semestre como desierto.

"No hay garantías para hacer el partido entre Cali y Tolima, y es triste ver que han sido los mismos que dicen amar al fútbol los que han complicado que este se pueda llevar a cabo", expreso el dirigente. Además aseguro que barras, con lenguaje delincuencial, han expresado que impedirán el desarrollo del mismo.

Sobre las posibilidades de declarar desierto el título de esta temporada, Jaramillo aseguró que no está en los planes, "No hemos contemplado declarar desierto la presenta liga, ni a mi ni a los clubes, estamos optimistas en que vamos a poder terminar el torneo con normalidad. Estamos hablando con autoridades de varias ciudades para terminarlo".

Por último, el presidente de la Dimayor dijo que aunque se ha estudiado, no quiere sacar el fútbol del país y por el contrario quiere que sirva de "unión", "Hay muchas variables, pero yo no quiero sacar el fútbol de Colombia, no quiero desconectar el fútbol del país, por ahora no quiero sacar el fútbol para terminarlo en otro lado".