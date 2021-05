Nadó durante 40 días por el río Magdalena en protesta al fraking

Jesús Leonardo Yoldi es un economista que nadó durante 40 días por el río Magdalena en protesta al Gobierno Nacional, pidiendo que no se implemente el fraking. Yoldi habló en 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre su travesía.

"Empezamos en Neiva el martes 13 de abril y culminamos confidencialmente el 22 de mayo, el día de la biodiversidad mundial. La travesía duró 40 días, en los cuales 2 no se nadaron y uno no hubo etapa. Hubo 13 etapas de nado de desplazamiento. Esta travesía protesta 'Del frailejón' se hizo como modo de evitar el fraking, que no asesine el agua y que no sea contaminada. Yo voy nadando, nadé todo el río. El compañero va en el kayak con las maletas y temas de equipo, así como de alimentación. En diferentes zonas había diferente temperatura del agua, sea fría o caliente. En el frío no lo sentí tanto porque me entrené en Boyacá a 2.030 metros de altura", contó.

También dijo que hubo un momento en que tuvieron problemas, pues el río estaba muy fuerte y pudieron tener problemas de salud si iban nadando en esa zona.

"Donde sale el río, nos dijeron que estaba muy tormentoso. Cuando íbamos llegando, por coincidencias paramos cerca de 400 metros antes a almorzar. Se nos acercaron unos campesinos y nos informaron que en la siguiente curva estaba complicado, que estaba fuerte, que pasáramos a pie. Congeniamos y nos ayudaron a pasar en una cancha grande con el kayak", dijo.

Finalmente, explicó que por fortuna no tuvieron problemas de salud debido a los animales peligrosos que viven en estas zonas.

"No vimos caimanes, nos decían que cuidado, pero creo que la naturaleza se unió a nuestra protesta. Por fortuna no hubo nada que lamentar. Vimos tortugas, animales raros, fauna, flora, todo de la selva", finalizó.