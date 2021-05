Hemos actuado con prudencia para que el ESMAD no intervenga: alcalde Soacha

Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, contó en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que el municipio atraviesa un momento complejo por cuenta de marchas de los transportadores en el sector de San Mateo, Compartir, El Altico e Indumil.

Cabe recordar que un bus de Transmilenio fue incendiado en el carril exclusivo -cerca a la estación de San Mateo-, y que transportadores del vecino municipio junto a otros de Sibaté se unieron al paro y dejaron sin transporte a cientos de personas.

"Hemos venido actuando con prudencia para que no intervenga el ESMAD. Es una de las últimas condiciones que tenemos. El articulado incendiado impide que llegue más transporte a Soacha", comentó Juan Carlos Saldarriaga.

Por su parte, dijo que no es fácil gobernar en estos momentos y que en otras oportunidades -cuando autorizó al ESMAD para intervenir- hubo actos de vandalismo hasta las 3:00 a.m y fue necesario mediar con los gestores de convivencia para poder leventar estas manifestaciones.

“Desde el comienzo del paro no habíamos tenido estos actos vandálicos. Específicamente los transportadores, llevan desde la noche del domingo buscando que no firme un convenio con la Policía de Tránsito y están en contra de la no renovación de tarjetas de operación para vehículos con más de 30 años de antigüedad", dijo el alcalde.

Finalmente, Saldarriaga reiteró que se había logrado en la estación León Xlll de Transmilenio cobrar los pasajes de forma manual para acceder al servicio, pero que la operación sigue siendo muy difícil.