"En 15 días, Colombia tuvo más de 1.200 bloqueos en carreteras": SAC

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio Jorge Enrique Bedoya, presidente de Sociedad de Agricultores de Colombia, hizo un llamado al Gobierno Nacional para tomar medidas con respecto a las movilizaciones en el país. Son millonarias las pérdidas en producción y transporte de alimentos por cuenta de los bloqueos, y a pesar que la Fuerza Pública hace lo suyo, todo parece quedar en la impunidad.

"No puede ser que el país esté postrado en los bloqueos y que no pase nada, no hay aplicación de justicia y se está quedando todo en la impunidad. La Fuerza Pública hace su tarea, pero muchos piensan que eso no es violar la ley", comentó Bedoya.

Por otra parte, el presidente de la SAC comentó que esto es un atentado contra la Constitución y los derechos fundamentales a la alimentación, movilidad y al trabajo, trayendo consecuencias negativas para productores de alimentos y generación de empleo.

"Por bloqueos, en ciudades como Bogotá y Cali han subido los precios de productos desde un 130% hasta el 200%, al evitar el abastecimiento y la pérdida de comida. En 15 días, Colombia tuvo más de 1.200 bloqueos en carreteras y se dejaron de transportar 700.000 toneladas de comida", reiteró.

Finalmente, Jorge Enrique Bedoya Colombia dijo que Colombia tiene una inflación del 1,6%, y que es un indicador muy preocupante, porque hay escasez y las personas que tienen menos ingresos, se les dificultará más abastecerse.

