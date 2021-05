"Ya hay evidencia que vacunas son seguras para niños de 12 a 15 años"

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el infectólogo Carlos Álvarez habló sobre un artículo del diario The New York Times de David Leonhardt, que sugiere que no hay una evidencia científica del contagio por COVID-19 en espacios al aire libre.

"Una cosa es la posibilidad biológica y otra es que efectivamente una partícula viral se encuentre en otra persona al estar al aire libre. Existen posibilidades que se de un caso como este", reiteró.

Por otra parte, el doctor Carlos Álvarez reiteró que el uso de tapabocas al aire libre sigue siendo muy importante para evitar el contagio y con el tiempo dicha medida se irá flexibilizando.

"No es lo mismo un municipio pequeño donde la gran mayoría de las personas están vacunadas a otro donde las condiciones climatológicas y el índice de contagio sea diferente", comentó.

Entre tanto, ya hay evidencia científica sobre la seguridad y eficacia de las vacunas para niños entre 12 y 15 años y también para los mayores de 16. La FDA le dio el punto de vista positivo y el grupo que sigue es de 5 a 12 años.

Finalmente, Álvarez dijo que es poco frecuente encontrar casos de personas que -a pesar de vacunarse con las dos dosis- no logren desarrollar inmunidad, pero también puede darse porque no hay biológicos perfectos.