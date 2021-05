En el noticiero de la mañana de Caracol Radio habló Mauricio Villa, el papá de Lucas Villa, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira que el miércoles 5 de mayo recibió 8 disparos mientras participaba de una manifestación en el viaducto de Pereira.

De acuerdo con Mauricio Villa, en medio de la gravedad, su hijo sigue estando estable, “ha empezado un proceso de retiro de medicamentos para el corazón y con uno de ellos ha mantenido los niveles correctos de funcionamiento, también se ha empezado a bajar la sedación y después de eso en una junta médica nos comentarán el resultado real de las lesiones cerebrales”.

Manifestó también que es un momento difícil para su familia y que cada vez lo que ve tiene un sentimiento de impotencia por lo que le sucedió a Lucas, sin embargo, cada vez que lo va a visitar a la Unidad de cuidados intensivos del Hospital San Jorge de Pereira, se llena de su energía.

“El poder de ese hombre es tan fuerte que me llena de energía esos 5 minutos que lo visito en su cama UCI, salgo tranquilo espiritualmente y no entiendo por qué, me da tranquilidad y fortaleza que necesita para ser el vocero de sus ideas y sus convicciones, si Dios me ha de poner esa tarea, la asumiré. No tengo alma de héroe, pero tengo que honrar el legado de Lucas”.

Finalmente, Mauricio Villa describió a Lucas como un romántico de los que cree que el mundo se puede cambiar con una flor, que todo se puede hacer con paz y con diálogo.