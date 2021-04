Jersson González: “ Estoy convencido que vamos a revertir el resultado”

Jersson González vuelve a asumir como entrenador interino de América de Cali ante la salida del entrenador Juan Cruz Real. El principal reto del exjugador 'escarlata' será el partido de cuartos de final ante Millonarios donde pierden 2-1.

El histórico jugador del América dijo que siempre esta dispuesto a poner el "pecho a la brisa" y confía en poder dar vuelta al marcador que por ahora gana Millonarios FC, 2-1, "En América están jugadores de los más grandes en Colombia, la serie no está para Millonarios, si tenemos muchas bajas pero los 30 que están acá son grandes. Estoy convencido que vamos a revertir el resultado".

Esta no será una serie nueva para Jersson González pues era el entrenador del equipo el 2019 cuando eliminaron a Millonarios en la semifinal, esto dijo al respecto, "A mi me marcó mucho el partido de finales, cuando el profesor Pinto dirigía Millonarios, y yo llegué de interino a América y logramos eliminar a Millonarios luego de una campaña impresionante de los azules, me marcó como DT".

Por último, Jersson aseguró que si puede dirigir al equipo en la Copa Libertadores, para esto debe tramitar un permiso el América ante la Federación Colombiana de Fútbol, "En estos momentos estoy estudiando lo de la Licencia Pro para torneos internacionales. Yo hable con Federación para ver si como estoy estudiando podría estar en el banco y me dijeron que si".