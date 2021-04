"No podemos aceptar dictaduras, las marchas seguirán adelante": Fecode

En entrevista con Caracol Radio William Velandia, presidente de Fecode aseguró que seguirán adelante las marchas programadas para este 28 de abril.

El presidente de Fecode aseguró que las marchas se harán pues están haciendo uso al derecho constitucional de defender los derechos de los ciudadanos.

Frente a la decisión del Tribunal de Cundinamarca de ordenar a Iván Duque y varios alcaldes de diferentes ciudades, Velandia aseguró que: "La policía también tiene que garantizar y defender la vida de los colombianos en medio de las marchas":

"Adelantaremos las jornadas con protocolos de bioseguridad y para nosotros ha sido fundamentalmente el derecho a la vida. Los picos no han subido por las marchas", manifestó el presidente de Fecode.

Reiteró, que las marchas se realizan por las decisiones que ha tomado el gobierno como la reforma tributaria y la falta de diálogo con los diferentes sectores del país.

"Una reforma tributaria ahondara más en la pobreza del país. Una reforma en tiempos de pandemia es terrible. El gobierno tiene que retirar los proyectos de ley que atentan contra los ciudadanos, contra la clase media y atender los diálogos", dijo

Aseguró que ellos nunca han dicho que no quieren volver a clases, pero dentro de las solicitudes que han hecho al gobierno están los protocolos de bioseguridad, donde se garantice la vida de los estudiantes

"Nosotros no hemos dicho que no queremos volver a clases sino volver a clases con protocolos de bioseguridad. Fecode siempre ha sido coherente con sus peticiones, 650 mil millones para elementos de bioseguridad, condiciones para atender a nuestra niñez, a nuestra juventud. No ha habido nunca ninguna atención por parte del gobierno," aseguró

Finalmente, aseguró: "No podemos aceptar dictaduras en un estado que debe garantizar los derechos. El sector de salud se ha unido a estas movilizaciones, desafortunadamente nos toca salir a protestar porque el gobierno no nos ha querido atender"