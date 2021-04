"Afuera creemos que los de acá son fenómenos o subestimamos al rival"

Julio Comesaña, director técnico colombo-uruguayo, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió al nivel de los equipos colombianos en torneos internacionales. El múltiple campeón con el Junior señaló que actualmente se generan "expectativas que realmente no existen".

"No está lejos de lo esperado. Yo quiero ser respetuoso en esto, porque al último yo cometo a veces los mismos pecados también. Nosotros nos generamos unas expectativas que realmente no existen", afirmó el entrenador de 73 años al ser interrogado por los clubes del país y su desempeño en Sudamericana y Libertadores.

Comesaña agregó: "tenemos la costumbre que cualquier equipo que juega un partidito bien, sin mirar contra quién lo juega: 'son unos fénomenos, como juegan, el entrenador es el mejor del mundo, los jugadores no hay ninguno como ellos'. Un jugador joven hace un gol, que de pronto no se sabe le pegó bien o sin querer la metió en el angulo: 'qué golazo nunca visto, este es un crack y tiene que ir a la Selección'.

El nacido en Montevideo tomó el caso del América como referencia, quien cayó en su debut en Libertadores en casa frente a Cerro Porteño.

Al respecto dijo: "cuando queremos ir a nivel internacional, o creemos que los de acá son unos fenómenos o subestimamos a los de afuera. Cuando juega un equipo paraguayo como Cerro Porteño, son equipos que ahí no juega cualquiera, por más que el fútbol paraguayo esté disminuido".

Y añadió: "quisiera hacer evaluación de los planteles y mirar jugador por jugador de cada equipo, a ver si son planteles bien diseñados y cuáles son las figuras que hay".

La crítica de Comesaña se extendió al pedido de despedir entrenadores constantemente en el fútbol colombiano y al llamar "crack" a "cualquier jugador". "encima de todo, cada dos meses queremos echar a los entrenadores... No podemos decirle a cualquiera que es un crack".

El técnico destacó lo de Nacional y el trabajo de Alexandre Guimaraes administrando el equipo, que por el contrario, derrotó a la Universidad Cat´lica en su estreno en el torneo. "Lo de Nacional me gustó, Nacional no regala nada, tontos no son".

Finalmente, el colombo-uruguayo, aunque dejó abierta la puerta a las sorpresas, manifestó que espera un partido similar este domingo entre Junior y Santa Fe, ahora por cuartos de final, al vivido el jueves por la Copa Libertadores; no obstante, advirtió que con la presencia de Teófilo Gutiérrez el cuadro barranquillero podría tener algún cambio.