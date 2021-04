"Variantes británica y brasileña se trasmiten más rápido y más fácilmente"

En las últimas 24 horas se han confirmado 13 casos de las variantes británica y brasilera de Covid-19 en Colombia, fueron identificadas 2 en el departamento de Caldas de la británica, 5 de la brasileña en Bogotá y otros 6 de la británica, también en la capital del país.

Sobre esto habló con Caracol Radio la Doctora Andrea Ramírez Varela, epidemióloga, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes e investigadora, quien asegura que es pertinente antes de hablar sobre una variante específicamente, aclarar las diferencias entre mutación, cepa y variante, las cuales explicó:

La mutación es un cambio que tiene el virus a nivel genético y se da a medida que pasa de una persona a otra.

Una cepa es cuando hay muchas mutaciones que hacen que se dé un cambio sustancial en el virus, es decir un virus completamente nuevo. En este momento no hay ninguna cepa del Sars cov 2 confirmada.

Una variante es una de las tantas mutaciones que tiene el virus.

De acuerdo con la epidemióloga, hay muchas variantes del Covid-19, no solamente las 3 que escuchamos siempre. Sin embargo, las variantes británicas, brasileña y africana son de mayor interés por lo que han podido identificar investigadores de otros países con relación a la facilidad de trasmisión.

El Instituto Nacional de Salud en Colombia ha secuenciado muchas de estas y la información está disponible para todos en: www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/coronavirus-genoma.aspx

¿Cuáles son las características de la variante británica?

“Son variantes que se trasmiten mucho más rápido y más fácilmente, eso no significa que más personas se vayan a morir o a llegar a la UCI, porque no se ha demostrado más letalidad aún, con el Covid todo es relativo y uno no puede decir que todo es 100% más seguro”, aseguró la doctora Andrea Ramírez.

Agregó que las vacunas que se estaban aplicando en el Reino Unido demostraron ser eficaces y siguieron funcionando a pesar de tener esta variante.

La epidemióloga concluyó que, al existir mayor trasmisión, las personas tienen que cuidarse más y reforzar los protocolos de bioseguridad que ya se tienen desde hace un año.