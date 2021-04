Camila Osorio: “Este título me permite soñar con jugar los Grand Slam"

María Camila Osorio se proclamó campeona del WTA 250 Copa Colsanitas y antes de su viaje para un nuevo torneo en Estados Unidos, aprovechó para hablar con El Carrusel Caracol de Caracol Radio sobre las sensaciones tras obtener su primer título como profesional, así como de los objetivos que ahora tiene en mente.

La joven tenista de 19 años se notó emocionada luego de imponerse este domingo en Bogotá ante la eslovena Tamara Zidanšek.

"Estoy aún sin palabras, estoy muy feliz. Aún tengo el corazón en la mano por lo que pasó hoy y emocionada con lo que se viene", manifestó.

Osorio también habló del trámite del partido, al que llegó sin haber perdido un solo set en todo el torneo.

"Estaba un poco nerviosa al principio, creo que se notó porque que se me escapó el primer set. El partido estaba bastante intenso, al final lo terminé sacando, me relajé un poco y comencé a disfrutar", precisó.

También habló de las fortalezas en el partido que le permitieron obtener este título, dándole importancia a la calma.

"Me mantuve firme en la estrategia. Al principio no le jugué de la mejor manera, le jugué cómo le gustaba. En el segundo set cambié de estrategia y comencé a jugar como había planteado con mi entrenador. La clave fue mantener la calma", aseguró.

Ricardo Sánchez es el entrenador de María Camila, quien trabajó con grandes tenistas, entre ellas la también cucuteña Fabiola Zuluaga.

"Con él he entrenado lo que nunca en mi vida. Es una persona muy exigente y hemos hecho muchos cambios en mi parte tenística, mis golpes ahora son más sólidos y juego de manera más ordenada. Los partidos me han dado más experiencia y he estado con más fortaleza mental", expresó.

Osorio destacó la confianza que le otorga el hecho de haberse coronado campeona de este torneo, poniendo ya la mira en grandes metas.

"Este torneo es muy importante para mí. En cuanto a la confianza que me da es un trampolín que me permite jugar torneos más grandes. Ahora quiero soñar con poder jugar los Grand Slam", destacó

María Camila confesó que entró al tenis de manera recreativa y que de hecho primero estuvo en el baloncesto, deporte practicado por su mamá.

"Toda mi familia es deportista. Me terminaron metiendo a tenis por recreación, después de un tiempo me empezó a gustar y el ser competitiva lo tengo desde muy pequeña", reveló.

Por último, la joven campeona de la Copa Colsanitas aseguró que ya está pensando en su próximo torneo que afrontará la otra semana.

"Ahora viajaré para Estados Unidos a jugar la otra semana el WTA 250 de Charleston, espero llegar a entrenar y luego competir. Espero seguir así y tener una muy buena racha este año", concluyó.