Horacio Cordero: “El clásico capitalino es como un Boca vs. River”

Horacio Raúl Cordero habló con El Carrusel Caracol de Caracol Radio y recordó su paso por Millonarios en el año 1979. El argentino aseguró que un clásico contra Santa Fe se vive de una manera especial, al punto de compararlo con los mejores partidos del mundo.

El hoy entrenador de 70 años aseguró que lo que más le impacto de su paso por Colombia fue el cariño de la gente, con la que estableció un vínculo muy grande.

"Lo que más recuerdo es el cariño de la gente. Todos los que nos mudamos de nuestro país queremos ser bien recibidos y así fue. La gente me tuvo mucho cariño y yo también les hice la devolución a ellos", dijo.

Cordero habló de la manera en qué se vivía un partido de gran magnitud como lo era contra el rival de patio.

"El clásico era para quedarte tres días en la cama y estar con fuerza triple para jugar contra Santa Fe. Es como un Boca vs. River o un Madrid vs. Barcelona. Tiene mucho de fondo, la gente que no está metida en el deporte no lo logra sentir. Jugamos esos clásicos que realmente eran diferente, esos valían cinco puntos", aseguró.

Del mismo modo, el argentino recordó los grandes compañeros que tuvo, haciendo énfasis en Willington Ortiz.

"Tuve muy buenos compañeros, en el equipo de Millonarios había jugadores extraordinarios. De los destacables era Willington Ortiz, para esa época era un jugador tremendamente habilidoso", destacó.

Por último, el exjugador contó que lleva varios años dedicado a ser entrenador de fútbol, ocupación que le ha dado varias alegrías.

"Me vine a Guatemala hace 21 años, soy el técnico que más campeonatos ha ganado en Guatéamela. En Salvador también gané un campeonato y después me fui a Costa Rica con la Selección y ganamos la Copa de la zona", concluyó.