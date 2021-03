"Tienen que pasar estos atentados para que el gobierno nos escuche"

El Secretario de Gobierno de Corinto, Cauca, Leonardo Rivera, habló en Caracol Radio de la bomba que explotó frente a la alcaldía del municipio y dejó al menos 17 heridos.

Señaló que desde hace años han solicitado protección de las autoridades en el municipio: “Es una situación que no se desconoce para nadie desde hace muchos años venimos solicitando presencia del Estado en nuestro municipio, por la presencia de grupo armados y pues lastimosamente tienen que pasar estas cosas para que el gobierno atienda esa llamado con urgencia”.

También, afirmó que esperan con urgencia la llegada del gobierno Nacional: “Estamos esperando la llegada del gobierno Nacional, para ver cómo va a ser el apoyo, atienda ese llamado con urgencia y cómo va a ser la ayuda en el municipio de Corinto”.

Caracol Radio le preguntó a Leonardo Rivera, ¿quiénes podrían estar detrás de este ataque terrorista?, el Secretario de Gobierno señaló que aún no se tienen indicios de los responsables: “La verdad todavía no tenemos ese conocimiento, aún como alcaldía no nos han informado”

“El ejército y la inteligencia militar han informado de la presencia de las disidencias de las FARC, eso ya será resorte de la fuerza pública confirmarlo”, dijo el Secretario de Gobierno refiriéndose a la presencia de actores violentos en el Cauca.

¿Qué relación puede existir en esta situación de orden público cuando pueden existir hostigamientos en Galoto y denuncian combates en Argelia, Cauca?

“Todo esto tiene mucha relación porque precisamente ayer se celebraba el aniversario de la muerte de Manuel Marulanda (Tirofijo) entonces se cree que es por esta situación”, afirmó el secretario de Gobierno de Corinto, Cauca.

Finalmente, Rivera le hace un llamado al gobierno para que atienda esta situación y un plan social para el municipio.