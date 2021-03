Camargo: "Si yo pongo la plata, yo puedo elegir enviar al banco a Montero"

Gabriel Camargo, máximo accionista del Deportes Tolima, aclaró, en diálogo con El VBar de Caracol Radio, la situación del Álvaro Montero con el 'Vinotinto y Oro', quien actualmente ha sido relegado a la posición de portero suplente. Camargo señaló que la suplencia del guardameta la decidió de manera conjunta junto al técnico Hernán Torres.

Precisamente de Torres, el dirigente explicó que no hubo una situación cómo la que se comentó en los diversos medios entre el estratega y el portero, y añadió que el único malentendido entre ambos se dio en Tunja, luego de la derrota frente al Boyacá Chicó. "Entre Montero y nuestro DT Hernán Torres, no ha existido nada".

Del reemplazo en el arco del portero guajiro por William Cuesta, comentó. "Él no está atravesando un buen momento y se tomó la determinación de que Montero iría a la suplencia... El señor ha recibido de buena manera la suplencia, tengo que decirlo".

Sobre quién tomó dicha decisión, manifestó que fue de manera conjunta, aunque fue enfático: "No interesa quién lo haya mandado al banco, yo defino eso de común acuerdo con Hernán Torres... Yo tengo derecho porque yo pongo la plata. Si yo pongo la plata, yo puedo elegir enviar al banco a Montero".

Al respecto agregó: "No sé cómo manejan los otros sus clubes, ni me interesa, yo estoy pendiente de todo. Si podemos decir que hay un éxito en el Deportes Tolima es por eso".

De igual manera, agregó: "Otro agravante en Montero, está excedido en su peso, 8 o 10 kilos. También está decisión sirve para que él se pellizque".

Por otro lado, Gabriel Camargo explicó, con cifras, los motivos por los que aún no se ha llegado a un acuerdo para que el portero renueve con el 'Vinotinto y oro'. "Para que renueve él debe aterrizar. Me pidió un millón de doláres y 150 millones de pesos de sueldo".

En otros temas, el 'senador' comentó que ya se llegó a un acuerdo con Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, por Yeison Gordillo, tras la venta del volante a San Lorenzo de Argentina.

De Jaminton Campaz declaró que estuvo cerca de venderlo a la MLS y aunque el negoció se cayó, recibió nuevas ofertas por el jugador. "No me preocupa, el jugador tiene mucho pedido. A todo marrano le llega su semana santa".

Finalmente, de la situaciónde Rafael Carrascal y América, advirtió: "No tengo nada contra Tulio (Gómez), me parece buena persona. Lo siento mucho pero yo sí quiero las acciones disciplinarias. Llámese Carrascal o el que sea, no se puede permitir que otro equipo venga a ofrecerle a un jugador que tiene contrato... Cometieron el error y lastimosamente eso les va a costar. Por el bien del fútbol colombiano quiero que se siente un precedente".