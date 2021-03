Montero: "Llevo 5 años en el Tolima y sigo ganándome el mismo sueldo"

Álvaro Montero, portero del Deportes Tolima, aprovechó los micrófonos de El VBar de Caracol Radio para referirse a su situación en el conjunto de Ibagué, donde desmintió cualquier enfrentamiento con el técnico Hernán Torres y desmintió alguna información de Gabriel Camargo, dueño del equipo quien ha dicho en los medios que el guardameta quiere quedarse con su propio pase.

"El club quiere renovarme el contrato, pero yo le digo que bajo estas condiciones, donde yo siento que voy a estar cómodo y lo estará mi familia... no es posible que lleve acá cinco años ganándome el mismo salario", manifestó Montero, portero de la Selección Colombia.

"Yo estoy abierto a una negociación, pero estos son mis términos. No he actuado de mala fe como lo quiere hacer ver Gabriel Camargo... Yo no puedo aceptar una negociación en la que solo se vea beneficiado el club y yo no me vea beneficiado", comentó al respecto.

Montero fue claro en aceptar que desea marcharse al fútbol internacional; sin embargo, su intención es que el equipo reciba una ganancia a cambio.

"La intención de irme siempre ha estado, yo lo he dicho abiertamente y a los mismos dirigentes se lo he manifestado, creo que me he ganado esa posibilidad, obviamente queriendo que el club que me formó y mostró tenga una ganancia. Pero es muy difícil saber qué está pasando por la cabeza del dirigente", explicó.

Y añadió: "una situación es que yo quisiera hacerlo de mala manera, pero el dueño del equipo va a querer el beneficio para el club, pero yo también tengo que pensar en el beneficio mío".

El portero de 25 años explicó que no ha hablado con Gabriel Camargo en los últimos años, otra situación que no entiende y que dificulta las negociaciones. "Después de la Copa América no volví a hablar con el senador Camargo, no sé a qué se debe esta situación. Vi que estuvo insinuando algunas cosas que me toman por sorpesa, no es lo que estoy pensando".

"De cierta manera el jugador de fútbol se ve afectado por lo que se dicen. Se dice que uno pelea, acá estoy para aclarar esta situación, especialmente con el hincha", complementó.

Finalmente, sobre su puesto actual en el club, como arquero suplente, dijo no entenderlo del todo; sin embargo, agregó que lo acepta y apoya al equipo desde el banco. "Son decisiones y determinaciones que a la larga el jugador de fútbol debe saber asimilar y ser profesional".

"Hace 15 días estábamos jugando una final y Álvaro Montero era la figura del equipo; pierdes dos partidos consecutivos y Álvaro Montero no sirve... Creánme que desde el banco yo estoy haciendo fuerza para que ganemos, porque yo quiero hacer parte de esto", cerró al respecto.