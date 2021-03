“Ojalá Colombia pudiera tener un hombre como Andrés F. Arias de presidente”

Catalina Serrano, esposa del ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, habló en 10AM Hoy por Hoy sobre su historia de amor y también acerca del proceso que han vivido junto a su marido desde que se conoció el escándalo de Agro Ingreso Seguro y el enriquecimiento de ponderados terratenientes de manera irregular.

“Nosotros nos conocimos en Bogotá, nos presentó un amigo de Andrés que yo también había conocido, eso fue en 2006. Fue en un restaurante y eso fue como amor a primera vista. A los cuatro meses de habernos conocido ya estábamos comprometidos, a los nueve ya estábamos casados y también fue pronto que yo quedé embarazada”, contó Catalina sobre su historia de amor con Arias.

“Yo me enamoré de la persona que es Andrés Felipe Arias, desde el principio me mostró su honestidad, su sinceridad, su generosidad, lo detallista que es, en fin. Cuando le di el sí, yo sabía que el matrimonio era en las buenas y en las malas y puede que él hubiera sido presidente, pero no se dio y ahora estoy defendiendo esta causa, porque estoy segura de su transparencia. Este caso ha sido una injusticia”, agregó.

Le puede interesar:

También habló sobre el pensado que se tenía en aquel entonces, cuando su esposo era ministro, de la posibilidad de que Arias fuera el sucesor del expresidente Álvaro Uribe: “Lo que yo conozco de él es que es un hombre enamorado del país y cuando él me dijo que quería iniciar esta carrera yo decía “ojalá Colombia pudiera tener un hombre como mi esposo en la Presidencia””.

La mujer también se refirió al momento en que se enteraron del escándalo de Agro Ingreso Seguro: “Yo me enteré del escándalo el día que salió, el 24 de septiembre del 2009 estábamos con Andrés alistándonos cuando escuchamos la noticia de que el ministro de Agricultura había entregado dineros a terratenientes y a una exreina; yo sabía desde que lo vi que eso no podía ser así”.

Por último, Catalina Serrano contó cómo ha sido el proceso en contra de su marido, el cuál considera que ha estado viciado, y dijo: “Mi esperanza se ha basado en que sé y conozco de la inocencia de mi esposo y sé que hay gente buena y justa que se enfrenta a odios políticos. Me aferro a esa verdad”.