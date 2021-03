Luis Amaranto Perea: “Sé que hay mucha gente que está esperando mi salida”

El entrenador del Junior de Barranquilla, Luis Amaranto Perea, en diálogo con El VBar de Caracol Radio, habló sobre la actualidad del equipo, el estilo de juego que practican, las aspiraciones y su opinión con base en las críticas que recibe constantemente.

Respecto a la exigencia hacia los equipos grandes destacó que es normal que se presione y se exijan resultados por el esfuerzo que hacen en las contrataciones y en general por la historia de la institución.

Amaranto Perea diferenció las facetas a las que se ha dedicado, desde el terreno de juego y desde el banco, “Dirigir es otra cosa. Como jugador, dependes de tu respuesta, pero te respaldas con el trabajo del grupo, como entrenador todo lo que pasa en la cancha termina siendo tu responsabilidad, e inclusive cosas que pasan por fuera”, dijo el entrenador.

De igual manera, habló de las prioridades que tiene la institución de Barranquilla en esta temporada, con la Liga y la Copa Libertadores como banderas a alcanzar.

“Las prioridades son ganar. En liga empezamos bien y se nos criticó mucho porque no teníamos ese juego que representa al Junior. En cuanto a Libertadores, queremos mejorar lo hecho en años anteriores y depende de mejorar en otros aspectos. Los dos objetivos son prioridades para un Junior que invierte”, expresó el técnico.

Las críticas hacia su persona son habituales en el día a días desde todos los frentes, sin embargo, dijo que está acostumbrado a este tipo de situaciones.

“He convivido muchos años con la crítica y he podido mantenerme en la élite. Hoy no es una crítica solo hacia mí sino a los demás entrenadores que su trabajo no se ve representado en el juego”, destacó Perea

Por último, el DT antioqueño es consciente de la situación actual en la que muchos están esperando que se presente su salida de los banquillos del Junior. “Yo sé que hay mucha gente que está esperando la noticia y hay momentos donde las cosas por más bien que se consideren que hacen, no salen”.