“Busco crear conciencia”: Luis Buitrago conocido como 'Tapabocaman'

Luis Buitrago Castro es el nombre de la persona que está detrás de ‘Tapabocaman’, un ‘superhéroe’ que busca, de manera creativa, fomentar el uso del tapabocas en la gente que lo quiere usar. El hombre habló en 10AM Hoy por Hoy sobre su labor.

“La pandemia me dejó sin trabajo y me puse a analizar a la gente con su tapabocas y pensé que había que hacer algo, así que me di cuenta que había personas que no lo usaban o lo portaban mal y ahí vi la oportunidad de crear el personaje”, comentó Buitrago.

“Yo les digo que se deben colocar el tapabocas, cuando no obedecen lo que hago es hacerlos quedar mal delante de todo el mundo”, agregó el personaje.

“Lo que hacemos es crear conciencia con el uso del tapabocas y la aplicación de las medidas de bioseguridad”, concluyó ‘Tapabocaman’.