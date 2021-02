"Salí de Venezuela por la difícil situación y me gano la vida en la trocha"

Un venezolano de 51 años llamado ‘Aldemar’ por seguridad habló con 10AM Hoy por Hoy acerca del trabajo que realiza como trochero en la frontera entre Colombia y Venezuela, y aseguró que este lugar no es un “jardín de rosas”, pero que siguiendo las normas que establecen los colectivos venezolanos, se puede laborar con normalidad.

“Llevo cuatro años llevando y trayendo gente. Antes en Venezuela era mecánico… Eso en Venezuela está duro, no hay trabajo, no hay comida, no hay gasolina. Ese país está acabado política y moralmente. Ya no es lo de antes”, contó ‘Aldemar’.

“La situación económica que vivía en Venezuela era muy difícil y no me quedó de otra que arrancar de ahí buscando nuevos horizontes para sostener a mi familia…. Llevo y traigo personas, bultos, maletas; llevo más que todo víveres, comida, personas que vienen en busca de una nueva vida”, relató el trochero, quien agregó que el cobro por lo general son 20.000 pesos colombianos, pero todo depende de la cantidad de equipaje que lleve.

Afirmó, también, que las personas que cruzan sin equipaje solo les pide “la bendición” (el valor que la personas quiera pagar por el servicio) “Hay algunas personas muy caritativas, pero todo depende de qué tan caritativos sean. El cobro legal son 20.000 pesos a una persona con maleta y cada persona asume el pago de los guerrilleros y de los policías colombianos”.

La guerrilla a la que se refiera ‘Aldemar’ son los colectivos chavistas y puntualizó que para poder trabajar es necesario cumplir con las normas establecidas: “Las normas de los colectivos es pasar sin camisa, sin bochinche, comportándose. Lo de la camisa supongo que debe ser para mostrar que no llevo nada oculto”.

Por último, dijo que por las trochas ha sabido de violaciones, asesinatos y tráfico de gasolina y otra serie de productos, por lo que añadió que eso no es “un jardín de flores”.