“Me llevaron de niño a las Farc engañado, me dijeron que iba a estudiar”

En los micrófonos de Caracol Radio estuvo José Antonio Vitonás, reclutado a los 13 años por la columna Jacobo Arenas de las antiguas Farc, para contar cómo terminó en este grupo guerrillero y lo que vivió antes de poderse desmovilizar.

“Iba a cumplir 14 años cuando me llevan y me entregan a la columna Jacobo Arenas bajo el engaño de que iba era a estudiar. Los que me llevaron fueron tres dirigentes indígenas. Me llevan porque ellos tienen acuerdos”.

Al llegar allá, se sorprendió al verse rodeado de guerrilleros, por lo que preguntó que qué era eso, qué si no venía estudiar; fue ahí cuando uno de los comandantes lo abordó y le dijo “usted acá no vino a estudiar, el estudio lo aprenderá en la universidad de la vida, usted aquí vino a la guerrilla”.

Le puede interesar:

Cuando él le respondió al comandante que se quería ir porque no le interesaba ser parte de la guerrilla, el alto mando le contestó: “si usted se devuelve lo matamos a usted y a toda su familia” y ese miedo lo llevó a decir “qué tengo que hacer”.

Comentó que vivió 14 años en una guerra que no era suya, aprendiendo desde temprana edad a manejar armas, a reclutar otros menores de edad y a convertirse en un combatiente de élite. Contó, además, lo que sucedía con los niños que intentaban escaparse: “eran recapturados y los hacían cavar sus propias tumbas y a los demás nos hacían ver como otro compañerito le daba el tiro de gracia”.

Hablo también del momento en que logró salir de las Farc: “Cuando me desmovilizo de forma independiente lo primero que hice fue saludar a mi mamá y a mis hermanos, y me fui del municipio porque sabía que me iban a matar, pero ellos no se quedaron con esa y mataron algunos familiares míos. Todavía vivo lejos de mi madre”.

Luego de vivir el horror de la guerra, José Antonio Vitonás ahora ayuda a otras familias a rescatar a sus hijos que son reclutados de manera obligatoria a diferentes organizaciones armadas y a orientar a los menores acerca de que la guerra no es buena.