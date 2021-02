“No se restringirá vacuna de AstraZeneca a adultos mayores”: INVIMA

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló Julio César Aldana, director del INVIMA sobre el proceso de vacuación en el país y dijo que Colombia tiene al menos tres figuras jurídicas para su ingreso al país y una de estas es la autorización de uso de emergencia que ya utilizó previamente Pfizer y ahora AstraZeneca.

“A vacunarse todo el mundo, el Gobierno ha hecho un plan milimétrico para avanzar en este propósito. Este mecanismo a salvado a más de 70 millones de vidas", comentó.

Leer más: Ya está en Colombia el segundo cargamento de vacunas de Pfizer

Las vacunas de COVID-19 han generado efectos mínimos, siendo muy segura y de gran eficacia, según los organismos internacionales.

Aldana dijo que los países que van más avanzados en el proceso de vacunación, han demostrado una disminución considerable en las unidades de cuidado intensivo y con la aparición de nuevas enfermedades.

Sobre la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en adultos mayores, Aldana dijo que se está observando su comportamiento en esta población, pero esto no quiere decir que no sirva. En el caso de Colombia, no tendrá restricción por ahora.

“No es tan exacto lo que se dice sobre su efectividad, no hay la suficiente data científica robusta. Se está observando constantemente el comportamiento en población mayor", reiteró.