Centro Democrático: Dura crítica de Gabriel Santos a la reforma tributaria

Gabriel Santos, miembro del Centro Democrático y representante a la Cámara, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la reforma tributaria y criticó, sin importar la postura de su partido, este tema.

"Las declaraciones del viceministro de Hacienda me dejaron asombrado. Me parece que es una gran improvisación para encarecer la vida de los colombianos. No conocemos el documento, solo lo que sale en medios. No sabemos nada aún. Incluso hay propuestas de hacerlo por localidades, que sería la peor improvisación de la historia. No puede ser que le pidan más impuestos, cuando por el otro lado no hay un recorte del estado para ayudar a mitigar la crisis, pero sí para pagar altos", dijo.

Lea también:

También, mencionó y repitió que por su lado no está de acuerdo con esta decisión y que, así como se criticó en el gobierno de Juan Manuel Santos, lo deben hacer con el de Iván Duque.

"Yo no tengo intención de votar reforma tributaria si no viene antes de eliminar gastos burocráticos del estado, para que no les pidan a los colombianos que están hasta el cuello. Cómo se le explica a alguien que haya alguien de la modernización TIC, cuando ya hay un ministerio de eso... No podemos criticarle a un gobierno, como con Santos en años pasados, y no criticarle a Iván Duque solo porque es de nuestro lado", dijo.

También dejó una crítica a compañeros de su partido político por apoyar esta medida, pues se debe hacer 'una renovación del uribismo'.

"Se tiene que discutir y lograr consenso, pero ni nos permitieron eso. Son planes del Gobierno y ya. Todos tenemos ideas que quisiéramos que se financiaran, pero debe haber reducción de impuestos para sectores que no pueden subsistir hoy en día. Cualquier aumento pone en riesgo a todos los ciudadanos vulnerables. Si queremos una renovación del uribisimo, debe haber gente que piense críticamente y pararnos en las injusticias así vengan de nuestro propio partido", finalizó.