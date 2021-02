"Este año no se subirán impuestos, será en 2022 y 2023"

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la reforma tributaria que viene para el país y los impuestos que subirían, explicando que sería "para devolver IVA a los más necesitados".

"Hemos visto exitosamente que la devolución del IVA funcionó para los más solicitados. Buscamos que los más necesitados tengan más recursos. Debemos llevarle más ingresos a las personas vulnerables y para eso funcionará la subida de impuestos y reforma tributaria. No todos vamos a pagar el IVA, pero los que podemos pagarlo lo debemos pagar", empezó diciendo.

Por otro lado, explicó que la canasta familiar está gravada a más de un 50%, pero que nunca estará por completo.

"Pensamos que personas que pueden pagar, paguen siempre. Los servicios y educación no pagarán IVA. No vamos a gravar toda la canasta familiar. Hoy la canasta familiar está gravada en más de un 50%. Nunca estará gravada toda la canasta familiar. Esperamos subir un poco ese porcentaje sin afectar las finanzas de los que más lo necesitan. Lo más importante es que haya una devolución más focalizada para ciertas personas y que no les afecté su costo de vida", contó.

Adicionalmente, el viceministro Londoño explicó que los estratos 5 y 6 serán los que pagarán más impuestos. Sin embargo, dejó la posibilidad de que personas con poder adquisitivo que estén en estratos más bajos, no reciban los diferentes subsidios.

"Los colombianos debemos tener la tranquilidad de que más personas van a recibir una devolución del IVA y que no se les va a afectar su costo de vida. Las personas de estrato 5 y 6 pagarían más IVA. Cerca de un 15% adicional. Buscamos también quitar exenciones para que las personas que deben tributar, tributen de forma correcta. Hoy hay personas con estrato 1 y 3 con casas de mil millones de pesos, a las que les estamos dando un subsidio a la energía. ¿Ellos merecen que le demos un subsidio?", mencionó.

Londoño, además, agregó y explicó que este 2021 se firmaría la reforma tributaria, pero que entraría en 2022 y 2023.

"Ningún impuesto entraría este año, pero sí entrarían en 2022. Esperamos que en el segundo semestre de este 2021 hagamos la transferencia del IVA a las personas que más lo necesitan. No pensamos en que los impuestos aumenten este año por concepto de IVA. Se aprueban para que haya tranquilidad de que la deuda que se adquirió por la pandemia, se pague a mediano plazo. Los ingresos no le entrarán al presidente Duque, sino al país. Es a partir de 2022 y 2023", dijo Londoño.

El viceministro también contó que las medianas y pequeñas empresas no tendrían aumento de estos impuestos.

"No le vamos a subir los impuestos a las impresas y menos a las microempresas. Hemos venido trabajando con la comisión de expertos, quienes nos dan sugerencias para terminar de diseñar la reforma. Las microempresas sí tendrían beneficios y creemos que se les puede ayudar disminuyendo la renta. Se les reducirá a medianas y pequeñas empresas. Los efectos que tendría una empresa se sentiría para 2023", dijo.

Finalmente, mencionó que para las pensiones altas –que para el viceministro sería de más de 3 salarios mínimos– sí entraría a regir el tema de los impuestos: "Las pensiones altas deben pagar un poco más de impuestos. De 1 a 3 salarios mínimos no pagarán más impuestos", finalizó.