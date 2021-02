No hay evidencia de que vacuna Astrazeneca en mayores de 65 tenga eficacia

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy el dr Amós José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología habló sobre la eficacia de la vacuna en mayores de 65.

Por lo menos 7 países de Europa han dicho que no recomiendan usar la vacuna en la población mayor de 65.

"No hay evidencia científica que la vacuna Astrazeneca tenga eficacia en mayores de 65 años", aseguró García

El doctor Amos García dijo que las recomendaciones no se pueden hacer en un periodo de tiempo corto, por eso: "por ahora no hay impacto en lo que se pueda presentar en los mayores de 65, por ahora hay que se prudente".

Por ahora los estudios no han revelado mucho sobre la vacuna por eso dice que: "La duda no es que les haga daño, la duda es que hay desconocimiento sobre si realmente es eficaz para mayores de 65 años", finalizó.