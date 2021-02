"Con tal que la eficacia sea mayor del 50%, se puede vacunar masivamente"

Carlos Álvarez, director nacional de estudios de COVID-19 para la OMS (Organización Mundial de la Salud), habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la eficacia de las vacunas, su tiempo de 'vida' y cómo funcionan.

"La efectividad es qué tanto la vacuna me protege. El mínimo recomendado lo hace la OMS. Toda vacuna que esté por encima del 50% puede ser utilizada masivamente para disminuir el impacto de COVID-19", contó.

El experto siguió explicando que, aunque la efectividad no sea de 100%, no significa que no funcione, pues podría dar síntomas, pero mucho más leves.

"El Gobierno no ha negociado con vacunas menores al 50%. Hay dos puntos importantes. Se evalúa qué tanto me protege, si me enferma o no. Si es COVID leve, moderado o severo. Todas las vacunas han logrado demostrar que no llegan a hospitalizarse ni cuidados intensivos; para esto, es del 100%. Ya la eficacia es que de 100 personas, 90 quedan protegidos del contagio, los demás pueden tener síntomas, pero no graves. La probabilidad de no morir es muy alta al momento de vacunarse".

Álvarez también mencionó que los ciudadanos podrán saber qué vacuna tendrán en ese momento.

"La gente tiene derecho a saber qué tipo de vacuna le corresponde, no puede escoger. Puede ver qué vacuna tienen, no es un secreto. Todas las vacunas han pasado por estudios científicos", dijo.

Finalmente, explicó que hasta ahora hay cerca de 4 meses de inmunidad confirmado, pero puede ser mucho más tiempo.

"Se ha verificiado que de 3 a 4 meses hay inmunidad. No significa que solo duren ese tiempo, pero con seguridad al menos 4 meses hay inmunidad. Yo diría que de 6 a más meses hay. Con el tiempo habrá más estudio para saber cuánto más puede servir", finalizó.