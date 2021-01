UNP responde a denuncia de Pastor Alape sobre esquema de protección

El pasado 27 de enero el máximo líder del hoy Partido Comunes, Rodrigo Londoño, denunció que su esquema de seguridad será reducido a la mitad en el mes de febrero y en las últimas horas el delegado de esa colectividad en el Consejo Nacional Reincorporación Pastor Alape envió una carta al ministro de interior, Daniel Palacios, en la que indica que ha tenido que adelantar desplazamientos sin el esquema completo.

Ante las denuncias, consultamos al director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo, quien aseguró que el propósito y el compromiso del Gobierno es proteger a los excombatientes e integrantes del hoy Partido Comunes. Además desmintió que haya habido alguna modificación a los esquemas de protección tanto de Londoño como de Alape.

“No es cierto que se les haya reducido las medidas de protección a Rodrigo Londoño y a Pastor Alape, al contrario, tienen medidas de protección robustas, fuertes, combinadas con la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, y ese es nuestro deber y nuestro compromiso”, indicó el director de la UNP.

Y es que en la carta enviada al ministro del interior Alape indicó: “…concretamente, el día de hoy 28 de enero, debí desplazarme hacia la Guajira a actividades propias de la reincorporación económica y social, además de acompañar el sepelio de uno de los firmantes de la paz y líder de la reincorporación en esa región. Después de esta actividad saldré para Antioquia a cumplir con otras tareas del Consejo Nacional de Reincorporación. El recorrido del día de hoy, de Bogotá a Pondores y Pondores a Medellín, lo estoy ejecutando sin protección completa, debido a que la UNP solo aprobó el desplazamiento de un conductor con una camioneta convencional. Debo reconocer la gestión de la Policía Nacional que cubrió el acompañamiento base con dos agentes de policía”, señala la misiva.

Frente a lo expresado por Alape, el director de la UNP respondió que no es cierto y reiteró que el Gobierno está comprometido con la protección de los firmantes del acuerdo de paz.

“Lo manifestado por Pastor Alape no lo he podido entender, no lo entendemos todavía. Eso no es cierto. Al contrario, lo que ha habido es un compromiso por parte del Gobierno, como lo hemos venido adelantando, pero además quisiera aclararle a la opinión pública, a Pastor y a Rodrigo Lodoño, que el presupuesto destinado para viáticos de los hombres de protección de los miembros del Partido Farc ha sido un presupuesto importante, un presupuesto garantizado”.

Alfonso Ocampo explicó que del 100% de los rubros destinados por la entidad para viáticos, en el 2020, el 79,19% fue para cubrir los gastos de las personas que protegen a los integrantes del Partido Comunes.

Sobre las denuncias de Londoño y Alape, el Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, indicó en su cuenta de Twitter que “no se ha disminuido ningún rubro para la protección de excombatientes. Tampoco existe ninguna reducción a los esquemas de ExFarc. Del presupuesto total de viáticos de la entidad, reciben 78%. El compromiso del Gob es garantizar la protección de todos los colombianos @UNPColombia”