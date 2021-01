No se podrá vender ni manipular animales vivos en plazas de mercado

Andrea Padilla, concejala del Partido Verde, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la medida que tendrá lugar este 2021.

"Hay dos tipos de venta de animales. Unos son los de plaza de mercado, ahí la norma rige dentro de 6 meses y queda prohibido el comercio de animales vivos, de cualquier especie. Los otros son de la Caracas y de tiendas de barrios. La administración distrital, esperamos, que en 4 meses tenga un protocolo que garantice su salud y cuidado, pero se podrán seguir vendiendo allí. Se busca que el instituto genere información en la que sepan cuáles son los animales domésticos que son suceptibles de padecer enfermedades", contó.

Adicional a esto, la concejala confirmó que además del comercio, tampoco podrán estar como mascotas o acompañantes.

"No puede haber mascotas en plazas de mercado. Por salud pública y cuidado animal. La contaminación cruzada se da por los animales. Es un tema de sanidad. Se porhibe la mnipulación de animales vivos en la plaza de mercado. En 6 meses tampoco pueden ser vendidas gallinas, pollos, etc. No se permiten animales vivos en plazas de mercado, de ninguna manera", dijo.

Finalmente, mencionó que esperan que a 8 meses un año se pueda regular la venta de animales en lugares como la Caracas en Bogotá y demás tiendas.

"Se necesita disciplina ciudadana, que no compren animales. Buscamos un proyecto de ley también que ayude a restringir esta venta para que podamos llegar a erradicar esto", finalizó.