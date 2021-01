Michael Rangel: “Espero seguir llenando las vitrinas de Santa Fe con títulos”

Uno de los fichajes más sonoros en el 2021 fue el de Michael Rangel a Independiente Santa Fe. El delantero tendrá su segundo ciclo en el equipo cardenal, ahora bajo la dirección de Harold Rivera y siendo, según palabras del mismo jugador, una persona más madura.

Rangel recordó su primer paso por el Santa Fe donde no tuvo mucho protagonismo, además aseguró que la altura no suele ser problema para él, "A mí me gusta mucho estar en el frío, en la altura, me acoplo rápido, llevo pocos entrenamientos pero ya estoy cogiendo ritmo".

Sobre su paso por el Junior lamentó no haber tenido más minutos y aseguró que nunca lo dejaron jugar más de dos partidos seguidos, "Hay momentos cuando uno sabe que puede estar a la altura de pelear un puesto, pero si no te dan la oportunidad es complicado. Me desesperaba un poco porque quería estar".

Sobre la posibilidad de jugar la Copa Libertadores, Michael Rangel se mostró motivado, "He visto bastante fútbol, la Libertadores es muy difícil, en Santa Fe nos preparamos y tenemos que apostarle a lo que pide el profe".

Por último, el delantero se refirió al debut en la Liga Colombiana donde enfrentará a Atlético Nacional, dirigido por el técnico con el que fue campeón en el América de Cali, "Me encanta el partido con el que vamos a comenzar, qué más que enfrentar al profe Guimaraes".