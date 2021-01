Dayro: "Si se da para el América, bienvenida sea, es un equipo grande"

Dayro Moreno, que por estos días suena para reforzar al América de Cali, habló en El VBar Caracol sobre su futuro profesional, entre continuar en Once Caldas o fichar por otro club, en medio de las ofertas que le han llegado.

"Me estoy entrenando solo para no perder el ritmo, le han pasado propuestas a mi representante, pero no hay nada concreto", contó.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de fichar con América de Cali, un rumor que ha crecido en los últimos días por una visita que hizo a Buga.

"Lo de Barcelona y lo de China son rumores, no ha llegado nada oficial. Quiero estar jugando, quiero un equipo, compañeros, estar con el grupo, pero estoy tranquilo. Si se da la oportunidad en América, bienvenida sea, es un equipo grande, el campeón, buena plaza, ciudad futbolera", manifestó.

"El torneo lo terminé muy bien, eso no se pierde, por eso estoy entrenando solo, para que a donde llegue no esté atrasado con los compañeros. Quiero jugar donde sea, sea acá, sea en el exterior, quiero tener la oportunidad de hacer lo mío, que es hacer goles", añadió.