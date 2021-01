Atlético Nacional sigue en búsqueda de un defensor central

Francisco Nájera habló en el VBar de Caracol Radio sobre los refuerzos de Atlético Nacional para el 2021. Hasta la fecha el equipo dirigido por Alexandre Guimaraes, que vuelve al fútbol colombiano tras ser campeón con América de Cali, cuenta con 27 jugadores y está en búsqueda de un defensor central.

""Estamos un buscando un defensor, seguramente será extranjero, que pueda jugar con los dos perfiles", dijo 'Pacho' Nájera. Además se refirió a las complicaciones en las negociaciones en ocasiones por intromisión de los agentes o por discrepancias en los métodos de pago.

Le puede interesar:

Sobre el tema del delantero Patricio Cucchi, que jugó la temporada pasada en Independiente Santa Fe, aseguró que no hay ofertas por parte del Once Caldas y que no hará parte de la nómina de Atlético Nacional, "Ya hay varios equipos interesados en él y vamos a ver dónde hay buenas opciones para que siga su carrera".

Lea también:

Nacional iniciará competencias en el 2021, el jueves 14 de enero ante Deportes Tolima en los cuartos de final de la Copa Colombia. Posteriormente debutará en la Liga Colombiana ante Independiente Santa Fe, el domingo 17, en el estadio Atanasio Girardot.