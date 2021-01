Ver niños morir de hambre me cambió la vida: misionera colombiana en Kenia

La misionera, teóloga y fundadora de ‘Misiones On Fire’ para el apoyo a las poblaciones más necesitadas en Colombia y Kenia, Daniela Fernández, estuvo en 10AM Hoy por Hoy hablando sobre su proyecto de crear un orfanato en esta nación africana y también cómo nació la idea, cómo lo financia y si piensa tener un proyecto similar aquí en el país.

“Amo el pacífico Colombia y nuestras comunidades de refugiados y venezolanos. Nuestro proyecto social es crear orfanatos. El primero y el estandarte ahora está en Kenia, pero este es nuestro proyecto y lo queremos expandir”, contó Daniela Fernández.

Acerca de cómo financia este proyecto, la misionera afirmó: “Lo hacemos con economía al granel. Cada persona está aporta voluntariamente 10.000 pesos mensuales y con eso damos un 50% para la edificación y un 50% para el abastecimiento de las necesidades básicas de los niños”.

Además, relató cómo llegó desde Colombia a Kenia: “Hace 11 años, Dios me llama a hacer misiones aquí en Colombia, un pastor keniano vio este proyecto por medio de Facebook y me contacta para llegar allá en 2016 y por primera vez pisar África”.

Por último, comentó la razón que le llevó a ser misionera en Kenia: “A lo largo del tiempo he visto la vulnerabilidad del país, pero el hecho de tener, en Kenia, entre mis brazos a niños que se mueren de hambre es algo que no te deja seguir igual. Tuve que ver gente muy mayor en huesos morir de desnutrición. Estamos en pleno 2021 y no es justo que haya niños y personas muriendo de hambre”.