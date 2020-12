"Nos jugamos gran parte del año contra Cali": Andrés Felipe Román

Millonarios ganó la final de la Liguilla frente a Pereira y clasificó al partido de 'repechaje' por el último cupo a Copa Sudamericana de 2021. Los azules enfrentarán al Deportivo Cali este próximo martes, por lo que Andrés Felipe Román habló en el VBAR Caracol sobre su actualidad y momento en el cuadro millonario.

"A nivel personal me he sentido bien y cómodo. Es importante que estemos bien grupalmente. En el partido del martes nos jugaremos gran parte del año. Conseguimos resultados, depende la manera que se vea, pero sí es importante coneguir la victoria para jugar un torneo internacional", explicó.

Lea también:

Por otro lado, reveló que desde un inicio no jugó como defensor y que no le agradó mucho este cambio de posición.

"En algún momento jugaba como extremo por derecho y al pasar los años fui cambiando. No estaba a gusto con ser lateral porque no me sentía cómodo, pero luego vi que era una gran posibilidad y quedó todo positivo por ese lado", mencionó.

Finalmente, explicó cómo se vive la presión de jugar en un equipo como Millonarios, pues mencionó que cuando las cosas van mal se siente 'rigor'.

"La presión de jugar en Millonarios se siente desde el primer momento. La gente siempre está atenta y pendiente del equipo. Es buena cuando todo va bien, pero cuando las cosas no van bien se siente el rigor en Millonarios. Es un equipo grande y hay que asumir la responsabilidad", finalizó.