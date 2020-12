Es probable que nueva cepa llegue a Colombia: Investigador de enfermedades

En 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Raúl Sánchez, investigador asociado del Imperial College London, departamento de enfermedades infecciosas, habló sobre la nueva cepa del coronavirus que se han presentado en varias partes de Europa.

“Es muy dificil determinar que tan preocupante es. Lo más esencial es haber identificado una nueva cepa que se está propagando a una velocidad por encima de la cepa inicial. No sabemos exactamente cuáles pueden ser las repercusiones en cuanto a la patogenicidad del virus, pero llama la atención que esta cepa esté seleccionada por encima de todas”, expresó.

Mencionó la importancia de estar alertas y mantener los cuidados de bioseguridad, además, aseguró que actualmente la comunidad científica está llevando trabajos para determinar el comportamiento de este nueva cepa:

“Es una cuestión de estar alerta y tratar con los métodos de biología celular y virología molecular, para que se pueda reponder a esas preguntas de qué es lo que cambia en cuanto a la biología del virus”

Por último aseguró, que a pesar de que no espera que la cepa llegue a Colombia, es probable que llegue mientras los vuelos internacionales sigan abiertos. No obstante, afirmó que no hay que preocuparse tanto, pues no se sabe hasta qué punto es peligroso.