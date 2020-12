"Ministro de Salud sí puede ir a la cárcel por desafiar decisiones legales"

El Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional no pedirán las pruebas PCR negativas para los viajeros que lleguen a Colombia, sin importar el fallo del juez que pedía que sí. Fernando Bernate, abogado penalista, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio y explicó las consecuencias que puede traer este desacato.

"Podrían ir a la cárcel (Ministro de Salud y Director de Migración Colombia) si continúan con la actitud desafiante de las decisiones legales. El tutelante le dice al juez que no quieren cumplir y se les abre un incidente de desacato que puede terminar con el arresto de estas personas hasta que cumplan. Las decisiones judiciales son obligatorias, no consejos. El Gobierno es el primero que debe cumplir y dar el ejemplo", contó el abogado.

Por otro lado, Bernate también explicó que si se logró pedir la prueba en un tiempo pasado, se puede volver a realizar.

"Si no hay los recursos, se pueden buscar salidas. No es una excusa para incumplir un fallo. El mensaje que nos envían desde el Gobierno es que no se debe cumplir con lo judicial. El Gobierno debe buscar los medios, con la anterioridad ya se exigia la prueba así que el argumento se cae. Los jueces merecen respeto y no viene bien que se les haga un desafio a sus decisiones", finalizó.