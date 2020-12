Fernando Jaramillo: “José Augusto Cadena no tiene ninguna ficha”

El presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Fernando Jaramillo, habló con el VBar de Caracol Radio sobre el campeonato del 2021, el caso del Cúcuta Deportivo, el arbitraje colombiano e incluso del posible nuevo entrenador de la Selección Colombia.

El presidente dijo que el arbitraje en Colombia ha ido evolucionando de manera positiva. Además, aseguró que los errores son normales y suceden en toda parte del mundo y que lo importante es que estos errores sean transparentes y no afecten únicamente a un club, "Lo importante es que se equivoquen para todos".

Sobre el Cúcuta Deportivo, Jaramillo reiteró que la sanción del SuperSociedades y la pérdida del reconocimiento deportivo obligan a no tenerlo en cuenta para el campeonato del 2021. También, dijo que la ficha que pertenecía al equipo esta vacante, "Eso no se le entregó a Cadena, no tiene nombre propio”.

La fecha del regreso del fútbol colombiano, y si será con la Copa o con la Liga, se definirá en la próxima asamblea de Dimayor, pero lo esperado es que la fecha sea entre el 10 y el 15 de enero, "La asamblea decidirá sobre el formato y todos los temas referentes a la liga del siguiente año".

Por último, sobre el futuro entrenador de la Selección Colombia dijo que cualquiera de los candidatos colombianos tienen una hoja de vida apta. Sin embargo, calificó el tema de "espinoso" y dijo que en carpeta hay nombres nacionales e internacionales.