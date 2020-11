¿Debe apartarse el general Atehortúa del cargo ante proceso disciplinario?

En Hora 20 un debate para analizar las denuncias del inspector de la Policía, el general William Salamanca, sobre amenazas por sus testimonios en contra del general de la Policía Óscar Atehortúa. También un debate sobre los resultados de la última encuesta INVAMER en materia de candidatos para la campaña del 2022. Por último, una mirada a las denuncias realizadas por el senador Gustavo Petro contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez sobre un posible entrampamiento en el caso de “Jesús Santrich”.

El proceso disciplinario en contra del general de la Policía, Óscar Atehortúa por la irregularidades en la construcción de unas casas fiscales en San Luis, Tolima, ha tenido una serie de revelaciones esta semana ante las declaraciones y denuncias realizadas por el inspector de la Policía, el general William Salamanca; estas van desde el aporte de pruebas; denuncias de manipulación de los sistemas en los que reposa la información, hasta irregularidades en la compra de vehículos y tiquetes aéreos.

Esta semana, se dieron lugar dos audiencias en las que el general Salamanca dio a conocer una posible manipulación del sistema SIJUR, en el que reposa una bitácora en con las pruebas en el caso de Atehortúa y los posibles conflictos, principios de responsabilidad, tráfico de influencias y extralimitaciones en las que este presuntamente incurrió ante la construcción de las casas fiscales. Ante esta denuncia, el procurador del caso ordenó de inmediato una inspección a la Oficina Telemática ubicada en la sede de la Policía Nacional en la calle 26 de Bogotá, con el fin de revisar el aplicativo SIJUR y establecer el funcionamiento del sistema, su nivel de seguridad y la manera de cómo podría ser borrada la información.

Durante las audiencias, el general Salamanca contó el momento en el que el general Atehortúa lo envió a vacaciones forzadas por 400 días en diciembre del 2019, en ese encuentro, el inspector comentó que le dijo al director de la Policía que estaba decepcionado de él, pues le recalcó que encontró que, durante su paso como inspector general en el 2018, Atehortúa abría archivado algunas investigaciones que no se debían archivar.

Por su parte, el general de la Policía y su defensa ha dicho que este caso consiste en una punga por el poder al interior de la institución y que el único fin es difundir información para machar el nombre del general Atehortúa.

Lo que dicen los panelistas:

Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, señaló que lo mejor para el proceso y para la institución es que tanto el general Atehortúa como el general Salamanca se retiren del cargo con el fin de que estos puedan defender su “honor” por fuera de la Policía Nacional. Agregó que la Procuraduría debería llevar con celeridad el proceso para que se conozca lo más pronto posible qué ocurrió.

Sobre el debate que se llevó a cabo en el Congreso, señaló que quedó claro “que salieron los defensores de oficio de Jesús Santrich, defensores de oficio con pruebas amañadas, tratando de adecuar el acerbo probatorio a la defensa integral de un asesino”, concluyó.

Para Claudia Dangond, abogada y profesora universitaria, las denuncias sobre el general Atehortúa son muy delicadas, no solo desde el plano disciplinario, “sino porque se trata de un acto que se produce al interior de una institución que debería ser muy respetada y limpia desde la estructura del Estado”, agregó que no ve conveniente el retiro o suspensión del cargo al general Atehortúa, pues cree que no es el momento oportuno y que podría fracturar la institución. Por último, dijo que no se deberían cortar cabezas antes de tiempo y menos a personas que no tienen antecedentes disciplinarios en su carrera.

En cuanto a la encuesta realizada por INVAMER, comentó que le preocupa que solo se registre una intención de voto del 37 por ciento, pues cree que esto va desvalorizando los pilares de la democracia y que, en vez de recuperar el valor de la política, se va reduciendo.

Angélica Lozano, senadora por la Alianza Verde, señaló que, al tratarse de la cabeza de la Policía, por el nivel de operatividad que representa en términos de jerarquía y de personal humano, sería traumático que el general Atehortúa se tenga que apartar del cargo mientras no haya una decisión de fondo.

Para la senadora, la encuesta Invamer revela que la abstención va a ser similar a la de años anteriores o quizás un poco menos. Agregó que la encuesta también demuestra que la gente está concentrada en otros asuntos como el trabajo o solucionar la incertidumbre y no en una elección en la que todavía faltan 18 meses.

Jairo Libreros, abogado, experto en asuntos de seguridad y profesor universitario, señaló que es sano para la democracia que las personas puedan conocer y discutir actos bochornosos y lamentables al interior de la Policía. Advirtió que la variable política tiene un peso importante, pues cree que si el presidente Duque tuviera alguna duda sobre el trabajo del general Atehortúa ya lo hubiera llamado a calificar servicios. Frente a la necesidad de que este se haga a un lado, comentó que no cree que sea el momento para dar ese paso, pues entre varios motivos señaló que la institución ha pasado por duros cuestionamientos y no sería el momento para que se rompa el mando.

En cuanto al debate en el Congreso, dijo que entre más se busca, más cosas nuevas resultan del exfiscal Martínez, y que, según lo revelado por algunos congresistas en el caso de Santrich se ve más un entrampamiento que una actividad de infiltración o una acción legítima y legal con agentes. Por último, dijo que sería importante conocer el documento en el que Néstor Humberto Martínez le informó al presidente de la república lo que estaba ocurriendo.