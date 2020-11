Mi Banda Sonora con Andrea Guzmán

Desde pequeña, Andrea Guzmán tuvo un gusto por el arte y la actuación. Su referencia artística fue su hermana Sandra, quien inició sus estudios en la Academia Charlot. Algunas veces Andrea asistía a los talleres de su hermana y en un rincón realizaba los ejercicios de la clase. Jaime Botero, al ver el interés de Andrea, le regaló una beca para que se formara actoralmente en la academia. Así comenzó su carrera artística.

Andrea ha participado en varias producciones televisivas como ‘Padres e hijos’, ‘Las muñecas de la mafia’, ‘Los caballeros las prefieren brutas’ y ‘El General Naranjo’. Actualmente, la vemos interpretando a Yadira en la retransmisión de la novela ‘Pedro, el escamoso’.

Además, uno de sus personajes más emblemáticos en el teatro fue Velma Kelly en la obra musical Chicago.

A través de canciones, Andrea Guzmán contó algunas de sus anécdotas más importantes de su vida. Conozca aquí su lista musical:

La estrella - Rosario Flores

Sin sentimiento – Grupo Niche

Estrellitas y duendes – Juan Luis Guerra

Antología – Shakira

Te busco - Celia Cruz

Chinese - Lili Allen

Llorarás - Oscar D’Leon

I’ll be missing you - Puff daddy & Faith Evans

Besos usados - Andrés Cepeda

Amor eterno - Rocío Dúrcal

A lo cubano – Orishas

Canela - Cesar Mora

When I was your man - Bruno Mars

Tango negro - Alci Acosta