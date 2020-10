Exclusivo: Así salvó su vida Ángela, atacada por su pareja con un hacha

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Ángela del Pilar Ferro manifestó que no tiene miedo de su agresor, Miguel Parra, quien fue capturado de este martes 27 de octubre, y anunció que llegará hasta las últimas consecuencias para que pague por la agresión con un hacha en su cabeza que por poco le cuesta la vida.

#Bogotá Así fue la captura de Miguel Parra, el hombre que atacó seis veces con un hacha a Ángela del Pilar Ferro.

https://t.co/8AWmYjjyvZ pic.twitter.com/fKrX4lpHGG — Caracol Radio (@CaracolRadio) October 27, 2020

“Mi papá está feliz. Ahora con esta denuncia de la captura podemos dormir más tranquilos. Estoy muy emocionada, no tengo miedo. Al contrario, voy a llegar hasta lo último para que este tipo pague en la cárcel y no pueda salir libre”, contó Ángela Ferro. Agregó: "Estoy muy contenta, sé que viene un proceso larguísimo. Siento miedo, la verdad yo pienso en este tipo y siento un miedo enorme".

La mujer bogotana de 30 años habló por primera vez a los medios de comunicación, luego de que saliera de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cardio Infantil.

“Perdí mucha sangre y tengo fracturas en el cráneo. Es un verdadero milagro que esté con vida. Veo borroso y me duele constantemente la cabeza. No me explico cómo pude sobrevivir y estar bien”, relató.

Dijo que no se explica cómo un hombre toma un hacha y la agrede en la cabeza siete veces. “Me lo pregunto todos los días. No sé qué dije para que el tipo reaccionara así. Ya habíamos terminado y él estaba de acuerdo en que me iba a ir del apartamento”, dijo.

Sobre Miguel Parra afirmó que era una persona emocional y que exageraba los problemas. “Había sido agresivo varias veces conmigo. Una vez intentó morderme y lanzarme por las escaleras”, dijo Ángela. Incluso, dice que se enteró de las agresiones físicas de Para contra sus ex parejas sentimentales.

Dijo que su hijo Sebastián, de 12 años, es su héroe. “Me salvó la vida. Está en un proceso y acompañado por la familia para que pueda sobrellevar la situación. Él tiene mucha rabia por lo que pasó”.