Julio Comesaña: "Nunca más volveré al Junior"

Julio Comesaña aseguró en diálogo con El VBAR Caracol que no volverá a dirigir al Junior, luego de darse por concluido su noveno ciclo al frente del cuadro 'Tiburón'. El estratega colombo-uruguayo aclaró los motivos de su salida y añadió que buscará nuevos retos.

"Nunca más. Uno no puede desgastar al Junior y a la afición", manifesto Comesaña.

Y agregó: "Yo necesito otros retos. Otra cosa que me sacuda. A Junior no le pude dar una copa internacional''. E insistió: "El club necesita refrescarse y yo también. Lo único que me quedaba era ganar una copa internacional y no se pudo, estuve cerca",

Comesaña, quien no cerró la puerta a volver a dirigir, explicó: "Yo ya no estoy para proyectos largos y las copas internacionales hay que prepararlas mucho".

Entretanto, se refirió a las dos versiones sobre su salida del equipo. "Me tiene sorprendido el tema de Rangel. Lo de Teófilo no tanto, él es un hombre con carácter fuerte, tenemos una relación de respeto".

Al respecto agregó: "Teófilo es un hombre con un carácter fuerte y a mi siempre me ha respetado como entrenador. Le comenté que la situación no le hacía bien a él y a nadie"; mientras que de Rangel dijo: "Yo siento que me señalan como si tuviera un problema con Rangel, y no es así, no pasa nada con él".

De esta manera, Comesaña cierra su ciclo en el cuadro barranquillero tras conquistar cinco títulos: tres Ligas, una Copa Colombia y una Superliga.