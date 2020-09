“Veo que es tendencia ser pasivo en el periodismo.”: Daniel Samper P.

En una nueva edición de viernes de entrevista en Hora 20 un personaje que ha sido periodista; escritor; libretista para series televisión; mediador humanitario; uno de los mejores columnistas; amante del vallenato y de su glorioso Santa Fe. También premio Rey de España y en tres ocasiones ganador del Simón Bolívar.

En diálogo con Hora 20 de Caracol Radio, Daniel Samper Pizano, habló de sus recuerdos de niñez, juventud y de su vida profesional. Comentó que una de las mayores lecciones que le dejó su madre es la importancia de ser confiable, pues asegura que cuando se compromete, siempre cumple y que en 50 años como periodista siempre entregaba todo a tiempo, excepto el día que mataron al líder político, Luis Carlos Galán.

Se refirió a sus inicios del periodismo y advirtió que siempre había estado interesado en el oficio, pues una vez su mamá le mostró una serie de dibujos que Daniel hizo cuando era niño en la que dibujó a lápiz un periódico llamado “Es tiempo”, hablando del extravío de un niño. Recordó sus inicios en el periódico El Tiempo “fui a lagartear puesto en el periódico, pedí cita, hablé con Roberto García Peña y habló con Enrique y Hernando santos. Roberto me llamó y me dijo que Eduardo quería hablar conmigo. Al doctor Santos le nombré a mi abuelo, me recibió, me hizo un examen, lo pasé y desde ese día hasta 50 años después; siempre fue mi casa."

Agregó que dentro de sus aportes al periodismo está el auge del periodismo investigativo en Colombia y que al mismo tiempo escribía una columna que titulaba “Reloj del tiempo”, la cuál después se cambió a “Reloj”, esto por recomendación de uno de los maestros de Samper Pizano en las columnas, Klim.

En cuanto al periodismo actual, planteó que la esencia del oficio sigue siendo la misma, pues el punto está en la curiosidad de encontrar elementos que ofrezcan un paisaje distinto de los hechos y cree que es importante encontrar un contexto para dar significación a la noticia. Sin embargo, lanzó algunas criticas, pues cree que el periodismo sí ha cambiado en la manera de hacerlo y en los recursos que se utilizan. Además, planteó que se ha pasado a tener un periodismo muy pasivo, pues cree muchos periodistas se han sentado a esperar a que la noticia llegue, por lo que siente que se ha convertido en una tendencia.

Sobre su regreso como columnista, después de renunciar a El Tiempo en 2014, dijo que vivió por las ganas de escribir, pues describe que es algo que le produce emoción. Se refirió a los montajes de los que ha sido víctima en redes sociales y advirtió que es poco aficionado a las redes y siente que estas crean un poco de vanidad, dice que sospecha de las famosas bodegas o de algunos uribistas que podrían estar detrás de estos ataques.

También hizo referencia al manejo que le da al humor en sus obras periodísticas o literarias, señaló que el humor manejado de una manera inteligente es un alivio; pues cree que hay momentos en los que este no cabe.

Por último, hizo referencia del libro en el que está trabajando actualmente, y reveló que es una obra similar a las que ha venido publicando en los últimos años que mezcla personajes e historia, esto motivado por llevar a las personas a que se interesen por la historia, pues que cree que hay una especie de desprecio de los colombianos por el pasado.