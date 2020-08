"De no tener a Avianca, el país perdería más de 20 billones de pesos"

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño explicó porque el Gobierno Nacional otorgó 370 millones de dólares para la reestructuración de Avianca.

"Nosotros hicimos un análisis muy detallado de las implicaciones que tendría para el país que no esté Avianca y eso representa que el país se demoraría entre cuatro a cinco años en recuperar esa conectividad aérea. El país de no tener a Avianca perdería más de 20 billones de pesos por la no operación", aseguró.

Señaló que hay suficientes garantías para prestar este dinero a la empresa Avianca.

"Si el juez en Estados Unidos, que son especializados en todo este tema de insolvencias a las empresas y reestructuraciones, no ve la viabilidad de préstamos no se desembolsaría el dinero. Por otra parte, queda claro que el primer acreedor es la Nación y lo tercero es que ellos tiene unos activos que servirán de igual forma como respaldo", dijo.

Finalmente, Londoño recalcó e insistió que lo más importante es garantizar el servicio público a todos los colombianos y evitar que se pierda más del 50% del mercado de transporte, además de ayudar a la economía del país.