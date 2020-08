Padre joven asesinado en Samaniego: "Mataron al que les provocó”

En dialogó con 6AM Hoy por Hoy Jesús Quintero, padre de Sebastián Quintero, uno de los jóvenes asesinados en Samaniego, se refirió a las investigaciones que adelantan las autoridades para esclarecer los hechos en esta nueva masacre y dar con los responsables.

Aunque las autoridades aseguran que los criminales preguntaron por el nombre de varios jóvenes, Quintero contó que llegaron disparando al aire y apuntando a varias personas.

“Llegaron disparando al aire, atemorizando y tirando al piso a todos los presentes, matando al que les provocó. En ningún momento preguntaron por algún nombre en especial, fueron matando a los que estaban ahí, como testigo tengo a un sobrino”, dijo.

Leer más: Nariño reclama una Intervención del Estado contra el narcotráfico

El padre de este joven asesinado pidió que las investigaciones no queden en el papel y negó que su hijo tuviera algún vínculo con narcotraficantes, como señalan algunas hipótesis.

“No sé por qué piensan que él puede estar dentro de un ajuste de cuentas. Él no pertenecía a ningún combo de narcotraficantes. No entiendo por qué lo van a incluir y quiero salvar el honor de mi hijo. No sé por qué las autoridades, de manera irresponsable, catalogan a un grupo de estudiantes dentro de esta situación de mal comportamiento”, dijo.

Quintero aseguró que en Samaniego se vive una ola de violencia y que las autoridades departamentales y nacionales no están haciendo nada por la seguridad de esa población.