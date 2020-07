"Deportes Tolima me maltrató y no me deja trabajar": Danovis Banguero

El ahora ex jugador del Deportes Tolima, Danovis Banguero, se refirió a su salida del equipo y señaló que se encuentra en la búsqueda de un nuevo equipo para poder trbajar. Así mismo, el lateral destacó que siente que su derecho al trabajo está siendo vulnerado, pues no lo dejaron entrenar y ahora tempoco lo quieren dejar salir. Finalmente Banguero afirmó que no ha recibido ninguna propuesta laboral.